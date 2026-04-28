Spal entusiasmo ritrovato da non disperdere

Dopo aver conquistato la loro ottava vittoria nelle ultime nove partite, i tifosi della Spal si sono già messi in moto per sostenere la squadra nelle fasi finali del campionato. L’entusiasmo tra i supporter si è riacceso, spingendoli a riaprire le risorse e a mostrare fiducia nel percorso della squadra. La passione dei tifosi sembra pronta a continuare, senza pause, per tutto il rush finale.

Nemmeno il tempo di festeggiare l’ottava vittoria nelle ultime nove giornate, e il folto popolo spallino è già corso a riaprire l’armadio dei benefattori nelle volate finali. Una rispolverata al Brescia e al suo paratutto Aliboni sul campo della Jesina, un’altra alla Pievigina che fermò la Solbiatese poi sconfitta nello spareggio, e via dicendo, giù giù fino al gol di Ceravolo (alla penultima, però.) che spinse la Spal di Terni in serie A. Ecco che allora il Sant’Agostino si ritrova immantinente sollecitato a entrare nel lotto delle "miracolanti" dei colori biancazzurri, e caldamente invitato a sedere di diritto a quel tavolo da domenica prossima.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal, entusiasmo ritrovato da non disperdere Multi SubA Divine Secret Hidden in a Human World! Notizie correlate Leggi anche: Tolentino. "Entusiasmo ritrovato, ora non fermiamoci» Ritrovato entusiasmo per i rossoblù. Ora sì che possiamo tornare a sognareLa primavera non è ancora sbocciata ufficialmente, ma da un mesetto a questa parte il Bologna sembra essere finalmente rifiorito dopo aver superato a...