I media tradizionali e le nuove sfide digitali tra notizie doc e giovani da coinvolgere | il confronto a Igora' su Rai Radio 1

Durante un dibattito trasmesso su Rai Radio 1, si è discusso delle trasformazioni nel mondo dell’informazione, tra i modi tradizionali di fare notizia e le sfide poste dalla dimensione digitale. Si è evidenziato come oggi l’utente venga raggiunto durante lo scrolling sui dispositivi mobili, anziché cercare attivamente le notizie. Il confronto ha coinvolto esperti e professionisti del settore, evidenziando i cambiamenti nelle modalità di fruizione dell’informazione e nelle strategie di coinvolgimento dei giovani.

Non è più il pubblico a cercare la notizia, ma è l’informazione che deve intercettare l’utente durante lo scrolling sullo smartphone. A “Igorà – La piazza social di Radio 1”, il programma crossmediale di Igor Righetti in onda su Rai Radio 1 e RaiPlay Sound, i numeri del Reuters Institute hanno fotografato un ribaltamento epocale, evidenziando come gran parte dei giovani si informi esclusivamente attraverso i social. In questo scenario di forte disintermediazione, Righetti, voce storica di Radio Rai e tre volte “Microfono d’oro”, ha riunito un parterre autorevole per affrontare il tema “Giovani e informazione: fiducia nei social e crisi dei media tradizionali”.🔗 Leggi su Feedpress.me

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