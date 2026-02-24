Sanremo 2026 alla radio | come seguire il Festival su Rai Radio 2 e Radio 1

Sanremo 2026 arriva alla radio grazie alla copertura di Rai Radio 2 e Radio 1, che trasmettono oltre 100 ore di diretta. La causa è l’interesse crescente del pubblico nel seguire ogni dettaglio del festival. Le radio offrono anche un backstage esclusivo con interviste ai protagonisti e un palinsesto dedicato, permettendo agli ascoltatori di vivere l’atmosfera dell’evento ovunque si trovino. Chi vuole seguire il festival può sintonizzarsi sulle frequenze delle emittenti.

Come da tradizione, il Festival di Sanremo può contare su una copertura senza precedenti da parte della Rai. Ciò significa che, nel corso della settimana, i principali programmi di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 dedicheranno ampio spazio alla kermesse canora. E anche sul fronte radiofonico, il supporto sarà massiccio, a cominciare da Rai Radio 2, la radio ufficiale di Sanremo 2026, che segue l'evento con oltre 100 ore di programmazione dedicata, finestre e programmi speciali, oltreché postazioni diffuse in tutta la città. Leggi anche: La guida a Sanremo 2026: conduttori, ospiti, votazioni serata per serata La TV di Stato schiera l'intera flotta radiofonica per coprire ogni angolo della città dei fiori, dal backstage dell'Ariston alle piazze più affollate, per regalare interviste a caldo e contenuti in esclusiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il ‘risultatismo’ di Allegri: stamattina focus su Radio RadioOggi su Radio Radio Mattino Sport & News si torna a parlare del “risultatismo” di Allegri, analizzando il suo impatto sulla gestione e le scelte della Juventus.

Sanremo 2026, al via la settimana sanremese: party Radio Italia al Victory Morgana Bay e debutto del Radio Italia VillageIl party di Radio Italia al Victory Morgana Bay ha segnato l'inizio ufficiale della settimana sanremese, causato dall’arrivo di numerosi artisti e fan nel centro di Sanremo.

Promo: Sanremo 2026 (parte 1) | Rai 1 | Gennaio 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: tutti i programmi per il Festival di Sanremo 2026; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Radio Italia torna al Festival con il village, il party e gli studi Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni; Sanremo 2026: la classifica che non ti aspetti.

Sanremo 2026 alla radio: come seguire il Festival su Rai Radio 2 e Radio 1Oltre 100 ore di diretta, il backstage esclusivo con i protagonisti della kermesse e un palinsesto speciale per l'evento ... msn.com

Sanremo 2026, il programma delle cinque serate: debutto, duetti, finaleD opo mesi di indiscrezioni, chiacchiere e polemiche comincia stasera Sanremo 2026. Ecco il programma delle 5 serate, da martedì 24 al 28 febbraio in diretta su Rai 1 dalle 20.30 circa, con streaming ... iodonna.it

Radio1 Rai. . #Rogoredo A Milano l'interrogatorio davanti al Gip di Carmelo Cinturrino, l'agente fermato per aver ucciso Abderrahim Mansouri. Un quadro di violenza reiterata quello che emerge dalle indagini. Il sindacato di polizia Sap fa sapere che restituirà i - facebook.com facebook