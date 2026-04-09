AI in medicina | tra gemelli digitali e nuove sfide etiche

Giovedì 9 aprile, alle 13.30, si terrà un evento nell’Aula magna del Palazzo del Rettorato dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale in medicina e nella formazione universitaria. La discussione si concentrerà su applicazioni pratiche, possibili rischi e questioni di sostenibilità legate all’introduzione di tecnologie come i gemelli digitali e altre innovazioni nel settore sanitario e accademico.

L’Aula magna del Palazzo del Rettorato ospiterà giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 13.30, l’evento dedicato all’impiego dell’intelligenza artificiale nella medicina e nell’istruzione universitaria, focalizzandosi su utilizzi, rischi e sostenibilità. L’incontro nasce dalla necessità di analizzare come le nuove tecnologie stiano ridefinendo i percorsi di cura e l’apprendimento accademico. L’iniziativa vedrà la partecipazione di un gruppo eterogeneo di esperti, tra cui data scientist, ingegneri, giuristi e specialisti in etica, affiancati da rappresentanti istituzionali, associazioni di pazienti e studenti. L’obiettivo primario è la creazione di schemi capaci di bilanciare l’innovazione tecnica con l’alta qualità dell’assistenza sanitaria e la protezione dei diritti dei pazienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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