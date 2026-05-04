i fantastici tre

Tre ingredienti naturali vengono descritti come potenti alleati per la pelle, grazie alle loro proprietà antiossidanti e protettive. Si afferma che aiutano a contrastare i danni causati dai raggi UV e dalla luce blu, oltre a favorire il riparo e la resistenza della pelle stessa. La descrizione si concentra sulle caratteristiche di questi componenti, senza approfondire applicazioni o effetti specifici.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. 1 Vitamina C Il top per la sintesi del collagene Conosciuto per il suo potere illuminante, l’acido ascorbico è un ottimo antiossidante, «ma può anche disinfiammare la pelle e contrastare i rossori», chiarisce Borellini. Un principio attivo che si è evoluto non solo per rispondere alle esigenze di pelli sempre più stressate, ma supportato da innovazioni che ne raddoppiano l’efficacia. La nuova tecnologia freeze-dry di Miamo, per esempio, permette il massimo della stabilizzazione: «Con la liofilizzazione, l’acido L-ascorbico si mantiene nella sua forma più pura e attiva e viene unito alla soluzione liquida solo al momento dell’uso», spiega Camilla D’Antonio, co-founder e direttrice scientifica del marchio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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I Fantastici Quattro in 3 minuti

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