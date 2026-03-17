fantastici viaggi tra libri e laboratori

A Empoli, la Torre di Storie organizza incontri tra libri e laboratori, coinvolgendo diversi gruppi di lettura. La rassegna

EMPOLI Dalla Torre di Storie ai gruppi di lettura fino ai nuovi appuntamenti con la rassegna " Civico 0 ". Tutto pronto a Palazzo Leggenda per una nuova settimana ricca di iniziative. Si parte domani alle 17 con le letture per i più piccoli da 3 a 7 anni. Giovedì alle 15.30 sarà invece la volta del primo incontro dei Gruppi di lettura Leggendari per conoscere gli ospiti del festival Leggenda e diventare protagonista di una fantastica avventura (da 11 a 14 anni, prenotazione necessaria). Venerdì e sabato, poi, torna "Civico 0". Primo appuntamento, alle 17, con letture e laboratorio in lingua francese per bambine e ai bambini da 6 a 10 anni, realizzato in collaborazione con l’associazione FilRouge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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