I fantastici 5 del Bernocchi Primi all’It Academy Day

I cinque studenti del Bernocchi hanno vinto all’IT Academy Day 2026, evento organizzato da Cisco. La loro vittoria segue il successo ottenuto alle Olimpiadi della Robotica a Malpensa Fiere, dove si erano già distinti. Durante la sfida a tema tecnologico, i ragazzi hanno presentato un progetto innovativo che ha impressionato la giuria. La vittoria si è svolta lo scorso 10 febbraio al Centro Congressi NH di Assago, portando il nome dell’istituto superiore di Legnano.

I loro colleghi si erano già distinti alle Olimpiadi della Robotica andate in scena a Malpensa Fiere, ma gli studenti dell’ Isis Bernocchi sembra non si siano accontentati: cinque studenti dell’istituto superiore legnanese, infatti, hanno conquistato anche la vittoria nelle sfide dell’ IT Academy Day 2026, la giornata di challenge a tema tecnologico, organizzata dalla Junior IT Academy dell’azienda Cisco, che si è tenuta lo scorso 10 febbraio al Centro Congressi NH di Assago. I cinque premiati in questa occasione sono Matteo Cremonesi, Matteo Dipaola e Stefano Zecca, incoronati Net King, e Mohamed Soussi, che ha ottenuto il titolo di Dev King.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

