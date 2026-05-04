I disegni dei bambini insegnano l’igiene | la prevenzione in pediatria

Recentemente, uno studio ha analizzato come i disegni dei bambini possano essere utilizzati come strumenti per insegnare l’igiene e promuovere la prevenzione in ambito pediatrico. Nel progetto, i professionisti sanitari hanno raccolto e analizzato i disegni realizzati dai bambini durante le visite mediche, osservando come questi rappresentassero pratiche di igiene e salute. L’obiettivo è trasformare il gioco in un metodo di educazione sanitaria efficace e coinvolgente.

? Cosa scoprirai Come possono i disegni dei bambini diventare strumenti di prevenzione medica?. Chi sono i protagonisti che trasformeranno il gioco in educazione sanitaria?. Come influisce il lavaggio delle mani sulla resistenza agli antibiotici?. Perché l'Asl Novara ha scelto la creatività per combattere le infezioni?.? In Breve Il 5 maggio i disegni dei bambini saranno esposti nel reparto di Pediatria.. Lo stand informativo con box pedagogico sarà allestito presso il presidio di Borgomanero.. Federico Pagnoni coordina le attività per ridurre il rischio di infezioni ospedaliere.. L'iniziativa si unisce alla 18esima campagna globale dell'OMS Action saves lives.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - I disegni dei bambini insegnano l’igiene: la prevenzione in pediatria Notizie correlate La salute dei bambini racconta il futuro: dalla prevenzione alla medicina di precisione, le nuove sfide della pediatriaC’è un filo rosso che lega le grandi trasformazioni della medicina di oggi: passa dai bambini. Supereroi in pediatria, disegni e condivisione per vivere meglio la malattiaPisa 20 aprile 2026- Il volontariato come esperienza formativa, la condivisione come ponte e strumento di benessere. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Castelplanio, inaugurata la mostra per Gaza con i disegni dei bambini; Gaza vista con gli occhi dei suoi bambini: i disegni dei piccoli nel Museo della pace a Bari; Famiglia nel bosco: per l’esperto da 20 anni i disegni dei piccoli non possono essere usati in...; Ponte Zingone, i disegni dei bimbi nel giorno del ricordo. HeArt of Gaza: lo sguardo dei bambini che attraversa il dolore e diventa arteCAMPI BISENZIO - Nelle bacheche del palazzo comunale è possibile visitare la mostra HeArt of Gaza, esposizione che raccoglie i disegni realizzati da ... piananotizie.it Ponte Zingone, i disegni dei bimbi nel giorno del ricordoA Mercato Saraceno e nella frazione Monte Castello in particolare, la Festa dei Lavoratori è sempre dedicata al ricordo ... ilrestodelcarlino.it Tgs. . Sculture, installazioni, disegni: una galleria di elementi plastici che non descrivono lo spazio, ma lo attivano. E' la mostra di Alfredo Pirri dal titolo ''Fare cose'', ospitata dalla Fondazione Brodbeck, a Catania. Servizio di Daniele Lo Porto - facebook.com facebook