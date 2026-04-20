Supereroi in pediatria disegni e condivisione per vivere meglio la malattia

Il volontariato in ambito pediatrico si arricchisce di un progetto che coinvolge bambini e giovani attraverso disegni e momenti di condivisione. L’iniziativa mira a rendere più sereni i percorsi di cura e a favorire il benessere emotivo dei piccoli pazienti. Si tratta di un’attività che unisce l’aspetto creativo a quello relazionale, offrendo uno spazio di sollievo in un contesto di cura.

Pisa 20 aprile 2026- Il volontariato come esperienza formativa, la condivisione come ponte e strumento di benessere. Da tempo ormai la pediatria dell’ospedale S. Chiara di Pisa diventa teatro di avventure fantastiche grazie alla presenza di Gianni Liuzzi, supereroe nelle vesti di Spiderman, militare dell’aeronautica operativo in tanti ospedali e tante scuole del territorio, Angelo Federico nelle vesti di Batman, direttamente da Bergamo, anche lui operativo in tanti ospedali italiani, e Germana delle Canne, vicaria dell’Istituto comprensivo ‘Galilei’ di Pisa nelle vesti del Grinch Gentile. I supereroi della gentilezza si recano a trovare periodicamente i piccoli ricoverati per raccontare il loro percorso da volontari, sottolineandone l’importanza e i benefici, e stimolare tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di volontariato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Supereroi in pediatria, disegni e condivisione per vivere meglio la malattia I supereroi arrivano al Policlinico di Modena e portano strumenti per la Chirurgia Pediatrica Notizie correlate Pediatria "a colori" ad Acireale: supereroi e mondi fantastici accolgono i bambini in repartoL'iniziativa, sostenuta da diverse realtà associative del territorio, punta a migliorare l’esperienza dei pazienti durante il ricovero, affiancando... Leggi anche: Longevità, la ricetta di Ongaro: "Vivere a lungo? No, vivere meglio" Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Supereroi in corsia per regalare sorrisi e magia ai piccoli pazienti ricoverati; I super eroi fanno visita in Pediatria a Pisa. Supereroi in pediatria, disegni e condivisione per vivere meglio la malattiaPisa 20 aprile 2026- Il volontariato come esperienza formativa, la condivisione come ponte e strumento di benessere. Da tempo ormai la pediatria dell’ospedale S. Chiara di Pisa diventa teatro di ... lanazione.it La sorpresa ai piccoli pazienti: supereroi e pompieri in PediatriaFermo, 14 febbraio 2024 – Per fare Carnevale non serve chissà quale artificio complicato, bastano le stelle filanti, le mascherine sugli occhi e Spiderman, con l’onore di essere presente in ... ilrestodelcarlino.it Problemi da supereroi... anzi, Ultraheroes! ------ Che aria tira a... Topolinia! (Ziche) - TL n°2732, dell'8 aprile 2008 - facebook.com facebook