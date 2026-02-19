Scavi alla Casa del Jazz si entra nel tunnel | sul posto Pietro Orlandi e il figlio del giudice Adinolfi

Gli scavi alla Casa del Jazz sono ripresi dopo mesi di sospensione, a causa di nuove indicazioni provenienti dagli esperti. Sul posto, Pietro Orlandi e il figlio del giudice Adinolfi si sono uniti alle operazioni, sperando di trovare tracce importanti. Questa volta, si sono concentrati su un tunnel scoperto durante le analisi, che potrebbe nascondere qualche elemento utile alle indagini. Le operazioni sono coordinate da tecnici specializzati e si svolgono in un’atmosfera di grande tensione. La speranza di fare luce sui misteri continua a crescere.

Ripresi gli scavi alla Casa del Jazz per le ricerche dei resti del giudice Adinolfi ed Emanuela Orlandi. Il fratello Pietro: "Serve autorizzazione, poi entrano nel tunnel". Stamattina, le squadre di archeologi e investigatori hanno effettuato un nuovo sopralluogo alla Casa del Jazz, dove negli ultimi mesi sono state condotte le ricerche per trovare i resti di Emanuela Orlandi e del giudice Paolo Adinolfi. L'ipotesi è che nei sotterranei ci siano elementi utili a chiarire il giallo Adinolfi. E si parla anche del caso Orlandi. Ripresi scavi Casa del Jazz Roma per Paolo Adinolfi scomparso 1994: tunnel e legami Magliana Orlandi. Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, parla in diretta: "Ho capito che Emanuela devo cercarmela da solo".