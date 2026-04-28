Rinnovo e rilascio delle cie nel VI municipio torna la notte bianca delle carte d’identità

Nel VI municipio torna l'evento noto come la notte bianca delle carte d'identità, una manifestazione che ormai si ripete con regolarità. Durante questa iniziativa, vengono rinnovate e rilasciate le carte d'identità ai cittadini che si presentano presso gli uffici dedicati. L'evento si svolge di notte, offrendo la possibilità di ottenere i documenti anche oltre gli orari tradizionali. Questa iniziativa rappresenta una modalità alternativa per facilitare i servizi ai residenti del municipio.

Nel VI municipio torna quella che, ormai, può considerarsi quasi una tradizione: la notte bianca delle cie. L’amministrazione municipale di Roma est, infatti, è stata la prima in città ad attivare la possibilità di chiedere il rilascio il rinnovo della carta d’identità in orari notturni.🔗 Leggi su Romatoday.it

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