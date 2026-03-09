L’amicizia diventa il vero motore dell’improvvisazione | Jazz Friends al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo

Martedì 10 marzo 2026 alle 21, al Blue Brass nello Spasimo, si terrà il concerto “Jazz Friends” promosso dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. La serata vedrà protagonisti musicisti che si esibiranno in un’interpretazione dell’improvvisazione jazz, con l’amicizia tra i musicisti che si riflette nella spontaneità del loro suono. L’evento fa parte della programmazione musicale della stagione in corso.

Prosegue la programmazione musicale della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo con “Jazz Friends”, in programma martedì 10 marzo 2026 alle ore 21. Una serata che celebra il jazz nella sua forma più autentica: quella dell’incontro, del dialogo universale e della creazione condivisa tra musicisti. Il jazz può essere inteso prima di tutto come comunicazione tra amici in tempo reale. Non è soltanto una sequenza di note o un esercizio di virtuosismo tecnico, ma un linguaggio vivo che nasce nel momento stesso dell’esecuzione. È creazione spontanea, irripetibile, capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza universale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

