Nel nuovo episodio de I Cesaroni - Il ritorno, si nota che i personaggi di Stefania e Rudi hanno meno spazio rispetto agli altri protagonisti storici. Le nuove figure introdotte nella serie, invece, occupano una posizione più centrale e hanno più tempo sullo schermo. Questa scelta narrativa ha portato a un'attenzione maggiore verso le new entry rispetto ai personaggi già noti ai fan.

Va da sé che, sullo sfondo, rimangano tutti gli altri. Tralasciando Giulio (Claudio Amendola), cuore e anima pulsante della fiction nonché collante di tutte le storie e di tutti i personaggi, dispiace davvero che alcuni dei Cesaroni storici in questa stagione rimangano in un angolo senza che nessuno faccia qualcosa per spingerli davvero a emergere. Il riferimento è soprattutto a Rudi (Niccolò Centioni), che non si capisce perché nella sigla non è neanche stato inserito come singolo, e a Stefania (Elda Alvigini), costretta a sopravvivere in scena senza le due spalle che le alzavano le battute e le permettevano di brillare: il marito Ezio e la migliore amica Lucia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I Cesaroni - Il ritorno: perché Stefania e Rudi hanno così poco spazio a differenza degli altri personaggi storici?

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