Dal 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, torna la nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”, composta da dodici episodi e ambientata come sempre nel cuore della Garbatella, con la regia e la partecipazione di Claudio Amendola. La serie riporta sullo schermo le vicende della famiglia Cesaroni, intrecciando storie familiari e nuove dinamiche con uno stile leggero e popolare. Tra le novità più attese ci sono le partecipazioni speciali di Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, che interpreteranno se stessi inserendosi direttamente nella narrazione. Bonolis avrà alcune scene ambientate nella storica bottiglieria, creando momenti di interazione con Giulio Cesaroni.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Claudio Amendola: “E’ una serie che funziona perché il pubblico si riconosce nei personaggi. Antonello Fassari lo sento vicinissimo”

Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: “Anche lui guarderà i Cesaroni da lassù”(Adnkronos) – I Cesaroni stanno per tornare ma con un grande vuoto, quello lasciato da Antonello Fassari.

I Cesaroni 2026, Matteo Branciamore: “Lo spirito sarà quello delle prime stagioni. Antonello Fassari un’assenza enorme” – IntervistaI Cesaroni stanno tornando e con le nuove puntante della fiction rivedremo gran parte del cast storico dell’amatissima serie tv di Canale 5, tra...