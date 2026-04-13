I Cesaroni – Il ritorno intervista a Claudio Amendola | E’ una serie che funziona perché il pubblico si riconosce nei personaggi Antonello Fassari lo sento vicinissimo
Dal 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, torna la nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”, composta da dodici episodi e ambientata come sempre nel cuore della Garbatella, con la regia e la partecipazione di Claudio Amendola. La serie riporta sullo schermo le vicende della famiglia Cesaroni, intrecciando storie familiari e nuove dinamiche con uno stile leggero e popolare. Tra le novità più attese ci sono le partecipazioni speciali di Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, che interpreteranno se stessi inserendosi direttamente nella narrazione. Bonolis avrà alcune scene ambientate nella storica bottiglieria, creando momenti di interazione con Giulio Cesaroni.🔗 Leggi su Superguidatv.it
Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: “Anche lui guarderà i Cesaroni da lassù”(Adnkronos) – I Cesaroni stanno per tornare ma con un grande vuoto, quello lasciato da Antonello Fassari.
I Cesaroni 2026, Matteo Branciamore: “Lo spirito sarà quello delle prime stagioni. Antonello Fassari un’assenza enorme” – IntervistaI Cesaroni stanno tornando e con le nuove puntante della fiction rivedremo gran parte del cast storico dell’amatissima serie tv di Canale 5, tra...