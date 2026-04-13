I Cesaroni – Il ritorno intervista a Niccolò Centioni | Rudi diventerà un piccolo genio La nostra missione è portare serenità e leggerezza Antonello Fassari? Un uomo buono

Dopo dodici anni di assenza, la storica bottiglieria dei Cesaroni riapre le sue porte, segnando il ritorno di una delle famiglie più conosciute della fiction italiana. In un’intervista, l’attore Niccolò Centioni ha parlato del personaggio Rudi, sottolineando che diventerà un piccolo genio, e ha descritto l’obiettivo di portare serenità e leggerezza. Ha anche condiviso un pensiero su Antonello Fassari, definendolo un uomo buono.

Dopo dodici anni di attesa, la storica bottiglieria dei Cesaroni riapre finalmente le sue porte, segnando il ritorno di una delle famiglie più amate della fiction italiana. Da lunedì 13 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda “I Cesaroni – Il ritorno”, nuova stagione articolata in sei appuntamenti che riportano sullo schermo le vicende della famiglia della Garbatella. Al centro della storia ritroviamo ancora Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, che oltre a vestire i panni del protagonista torna anche alla regia della serie. Accanto a lui rientrano molti personaggi storici, insieme a nuove figure pronte a movimentare la vita quotidiana e a creare nuove dinamiche familiari.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Niccolò Centioni: “Rudi diventerà un piccolo genio. La nostra missione è portare serenità e leggerezza. Antonello Fassari? Un uomo buono” “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Claudio Amendola: “E’ una serie che funziona perché il pubblico si riconosce nei personaggi. Antonello Fassari lo sento vicinissimo”Dal 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, torna la nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”, composta da dodici episodi e ambientata come... I Cesaroni 2026, Matteo Branciamore: “Lo spirito sarà quello delle prime stagioni. Antonello Fassari un’assenza enorme” – IntervistaI Cesaroni stanno tornando e con le nuove puntante della fiction rivedremo gran parte del cast storico dell’amatissima serie tv di Canale 5, tra...