I Cesaroni – Il Ritorno anticipazioni seconda puntata stasera | dal mistero di Carlo ai nuovi guai di Marta agli scontri

La Garbatella torna protagonista della prima serata con la seconda puntata de I Cesaroni – Il Ritorno, in onda stasera, lunedì 20 aprile 2026, su Canale 5: le anticipazioni rivelano che i nuovi episodi promettono ulteriori scossoni, ci sono segreti che iniziano ad emergere, rapporti complicati e Marta sempre più al centro dei problemi. Claudio Amendola guida un episodio che mescola nostalgia e nuove dinamiche familiari. I Cesaroni, anticipazioni stasera: Giulio e Livia sospettano di Carlo Il rifiuto di Carlo di dare una mano in bottiglieria lascia Giulio e Livia spiazzati. Quella sarebbe stata l’occasione perfetta per ricucire il rapporto con la figlia Virginia, ma l’uomo si tira indietro senza spiegazioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Qualche foto dal backstage de I Cesaroni Marta Filippi, che nella serie interpreta Virginia, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune scatti dal dietro le quinte della puntata che andrà in onda stasera. Quanti di voi seguiranno il nuovo episodio facebook