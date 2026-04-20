I Cesaroni – Il Ritorno anticipazioni seconda puntata stasera | dal mistero di Carlo ai nuovi guai di Marta agli scontri

Da ilgiornaleditalia.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Garbatella torna protagonista della prima serata con la seconda puntata de I Cesaroni – Il Ritorno, in onda stasera, lunedì 20 aprile 2026, su Canale 5: le anticipazioni rivelano che i nuovi episodi promettono ulteriori scossoni, ci sono segreti che iniziano ad emergere, rapporti complicati e Marta sempre più al centro dei problemi. Claudio Amendola guida un episodio che mescola nostalgia e nuove dinamiche familiari. I Cesaroni, anticipazioni stasera: Giulio e Livia sospettano di Carlo Il rifiuto di Carlo di dare una mano in bottiglieria lascia Giulio e Livia spiazzati. Quella sarebbe stata l’occasione perfetta per ricucire il rapporto con la figlia Virginia, ma l’uomo si tira indietro senza spiegazioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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