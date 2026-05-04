La serie televisiva dei Cesaroni è tornata in onda, attirando l’attenzione dei fan. Tuttavia, alcune assenze di personaggi storici sono state notate e hanno suscitato discussioni tra gli spettatori. La mancanza di determinati personaggi, che avevano avuto un ruolo centrale nelle stagioni precedenti, è stata commentata sui social e tra gli appassionati. La nuova stagione presenta quindi alcune novità, ma anche alcune assenze che si fanno sentire.

I Cesaroni sono tornati in TV, ma alcune assenze pesano: ecco i personaggi che hanno lasciato il vuoto più grande nella serie. Il ritorno de I Cesaroni in prima serata ha riacceso una sensazione familiare: quella di casa, di routine condivisa, di personaggi che per anni sono entrati nelle abitudini del pubblico. Ma è bastato poco, qualche scena appena, per accorgersi che qualcosa è cambiato. O meglio: che qualcuno manca. Non è solo una questione di trama o di nuove dinamiche. Alcune assenze pesano più di altre perché riguardano figure che hanno costruito l’identità stessa della serie. Volti che non erano semplici comprimari, ma veri punti di riferimento emotivi.🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - I Cesaroni, i personaggi che hanno lasciato il vuoto più grande: chi manca davvero nella nuova stagione

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