I Cesaroni – Il ritorno chi manca davvero? Le anticipazioni

Questa sera torna in televisione la serie “I Cesaroni – Il ritorno”, con nuove puntate che portano alcune variazioni nel cast. Le anticipazioni indicano che alcuni personaggi non saranno presenti nel nuovo episodio, ma non vengono specificati i motivi di questa assenza. La serie continuerà a seguire le vicende della famiglia, con alcune facce nuove e altre confermate. La messa in onda è prevista per questa sera, lunedì 13 aprile.

I Cesaroni – Il ritorno andrà in onda questa sera, lunedì 13 aprile, con tante novità: scopriamo chi manca all’appello. Scopriamo tutte le anticipazioni de I Cesaroni – Il ritorno, chi manca all’appello e quali nuovi interpreti entreranno a far parte di questa grande famiglia. L’attesa è ormai finita. Una delle serie tv più amate della televisione italiana sta per tornare. Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “I Cesaroni – Il Ritorno”. Dopo oltre dieci anni dall’ultima puntata, ecco arrivare una nuova stagione pronta a conquistare ancora una volta il pubblico. La serie ripartirà da ciò che è accaduto ai protagonisti, ma le loro vite sono cambiate, i figli sono cresciuti e tante nuove avventure sono in attesa di essere affrontate.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Anticipazioni Verissimo dell’11 aprile: le confessioni di Stefania Orlando e il ritorno dei CesaroniSilvia Toffanin torna in onda su Canale 5 sabato 11 aprile con una nuova puntata di Verissimo.

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