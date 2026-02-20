Osvaldo Poggiani un anno dopo | Manca come marito padre e amico | ha lasciato un grande vuoto

Il 22 febbraio di un anno fa, Osvaldo Poggiani è morto improvvisamente a causa di un malore. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto grande tra familiari e amici, che ricordano con affetto il suo ruolo di marito, padre e amico. La notizia ha fatto scalpore in città, dove era molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale. La comunità si stringe ancora intorno alla sua famiglia, che continua a sentire la sua mancanza.