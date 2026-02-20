Osvaldo Poggiani un anno dopo | Manca come marito padre e amico | ha lasciato un grande vuoto
Il 22 febbraio di un anno fa, Osvaldo Poggiani è morto improvvisamente a causa di un malore. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto grande tra familiari e amici, che ricordano con affetto il suo ruolo di marito, padre e amico. La notizia ha fatto scalpore in città, dove era molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale. La comunità si stringe ancora intorno alla sua famiglia, che continua a sentire la sua mancanza.
Il 22 febbraio di un anno fa ci lasciava Osvaldo Poggiani. A stroncare il noto imprenditore narnese fu un malore improvviso. La scomparsa di Osvaldo, papà di Marco e nonno della consigliera comunale Rebecca, ha suscitato sgomento e dolore non solo nei suoi familiari, ma anche nelle tante persone che lo conoscevano. Nessuno riuscì a capacitarsi che quell’uomo ancora energico e pieno di vita, se ne fosse andato così, nel giro di poche ore. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Osvaldo lo descrive ancora oggi come una persona brillante, a cui piaceva stare in compagnia degli amici, per questo era benvoluto da tutti.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Commisso, svolti i funerali a New York: "Piangiamo un marito, un padre e un amico devoto"
Leggi anche: Chi sono stati gli amori, flirt, ex mariti di Patrizia De Blanck: dal primo marito aristocratico che la tradiva con il migliore amico, al secondo marito padre della figlia Giada