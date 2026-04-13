Stasera su Canale 5 alle 21 va in onda la settima stagione de I Cesaroni, diretta da Claudio Amendola che interpreta ancora il ruolo di Giulio. La serie torna dopo dodici anni di assenza, riaccendendo l’interesse dei fan per le vicende della famiglia protagonista. Le anticipazioni indicano nuove trame e novità che arricchiranno la narrazione. La presenza di Claudio Amendola nel ruolo principale segna il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie.

Era ora! Dopo dodici anni di attesa, la famiglia più amata della tv italiana è di nuovo in scena. Stasera in tv su Canale 5 alle 21.30 prende il via la settima stagione de I Cesaroni, intitolata I Cesaroni – Il ritorno. Era scritto su un bigliettino appeso all’albero di Natale della stazione Termini di Roma: «Caro Babbo Natale, per favore portami la settima stagione de I Cesaroni ». Lo ha trovato Alessandro Vanni, l’aiuto regista di Claudio Amendola, e quella letterina è diventata, nelle parole del protagonista e regista della nuova stagione, la prova definitiva che il progetto andava realizzato. «Sono stati dodici anni di incontri per strada con persone normalissime che mi chiedevano sempre di rifare I Cesaroni », ha detto Amendola presentando la serie alla Garbatella, il “quartier generale” dei Cesaroni da sempre.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Diretta da Claudio Amendola che torna a vestire i panni di Giulio, ecco la settima stagione de I Cesaroni su Canale 5. Le anticipazioni, la trama e tutte le novità

I Cesaroni - Il ritorno al via stasera su Canale 5: la trama, il cast e tutte le novitàIl giorno che milioni di fan in tutta Italia stavano aspettando da anni è finalmente arrivato.

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