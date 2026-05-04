I Cesaroni anticipazioni stasera 4 maggio 2026 | Ines pronta a lasciarsi andare con Mimmo Carlo lascia il ristorante dopo un litigio

Da ilgiornaleditalia.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, 4 maggio 2026, la soap “I Cesaroni” presenta due trame principali: Ines si prepara a lasciarsi andare con Mimmo, mentre Carlo decide di abbandonare il ristorante dopo un litigio. Carlo si allontana per non peggiorare i rapporti con la figlia. Giulio e Livia, invece, continuano a cercare di mantenere la situazione sotto controllo senza mollare.

Carlo decide di lasciare il ristorante per evitare di peggiorare la situazione con la figlia, ma Giulio e Livia non hanno intenzione di arrendersi. Entrambi cercano di fare da mediatori, ma a dare una svolta inattesa ci pensa Adriano Stasera, lunedì 4 maggio 2026, torna in prima serata su Can.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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