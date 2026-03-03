Como Inter Coppa Italia 0-0 | regna l’equilibrio al Sinigaglia! Lariani e nerazzurri non si fanno male tutto rimandato al ritorno per un pass per la finalissima

Allo stadio Sinigaglia, Como e Inter si sono affrontate in una sfida di Coppa Italia che si è conclusa con un pareggio senza reti. Entrambe le squadre hanno mantenuto la porta inviolata, lasciando tutto in sospeso in vista della partita di ritorno. La partita si è disputata senza reti segnate, con le due formazioni che hanno concluso senza scardinare la difesa avversaria.

