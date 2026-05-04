I 30 migliori bed and breakfast del Pordenonese | la classifica
Sempre più persone preferiscono soggiornare in bed and breakfast rispetto agli hotel, puntando su ambienti storici o residenze d’epoca. Questa tendenza si riflette anche nel Pordenonese, dove una lista dei trenta migliori B&B mette in evidenza le strutture più apprezzate dai viaggiatori. La scelta di queste sistemazioni si basa sulla ricerca di un’atmosfera più intima e autentica, lontana dalla standardizzazione delle strutture alberghiere.
I viaggiatori in tutta Italia scelgono sempre di più il calore, soprattutto quello di una dimora storica o delle residenze d'epoca, rispetto agli hotel. Bed-and-Breakfast.it, piattaforma dedicata alle strutture ricettive extra-alberghiere in Italia, ha stilato una classifica dei 30 migliori bed.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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