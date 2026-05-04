I 30 migliori bed and breakfast del Novarese | la classifica
Negli ultimi tempi, sempre più persone preferiscono soggiornare in bed and breakfast storici o di charme rispetto agli hotel tradizionali. La tendenza si nota anche nel territorio del Novarese, dove si registra una crescita delle prenotazioni presso queste strutture. Una classifica dei trenta migliori bed and breakfast della zona mette in evidenza le sistemazioni più apprezzate dai viaggiatori locali e stranieri, evidenziando una preferenza crescente verso esperienze più autentiche e intime.
Aumentano in tutti Italia i viaggiatori che scelgono il calore di una dimora storica o delle residenze d'epoca, rispetto agli hotel. Bed-and-Breakfast.it, piattaforma dedicata alle strutture ricettive extra-alberghiere in Italia, ha stilato una classifica dei 30 migliori bed and breakfast a.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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