I 30 migliori bed and breakfast al Lago Maggiore d' Orta e nelle valli ossolane | la classifica

Un elenco dei trenta migliori bed and breakfast situati lungo il Lago Maggiore, il Lago d'Orta e nelle valli ossolane è stato pubblicato recentemente. Molte persone preferiscono ora soggiornare in strutture che offrono un’atmosfera più intima e autentica, come dimore storiche o chalet di montagna, rispetto agli hotel tradizionali. La classifica si basa su recensioni e valutazioni di ospiti che hanno provato queste sistemazioni.