Torna il B&B Day | come dormire gratis in un bed and breakfast tra novarese e Vco
Il 7 marzo 2026, il B&B Day torna a far parlare di sé, dopo aver attirato centinaia di ospiti in tutta Italia. Questa giornata speciale permette di soggiornare gratuitamente in un bed and breakfast tra il novarese e il Vco, offrendo l’opportunità di scoprire nuove località senza spendere. Molti proprietari di B&B partecipano con entusiasmo, pronti ad accogliere i visitatori e a mostrare le loro strutture. La scelta di questa data mira a incentivare il turismo locale in primavera.
Il 7 marzo 2026 torna il B&B Day, la giornata nazionale dei bed and breakfast ideata e promossa da Bed-and-Breakfast.it. Giunta alla diciannovesima edizione, la formula prevede una notte gratuita a fronte di un soggiorno minimo di due notti. Nel novarese hanno aderito due bed and breakfast, Bb10 Oasi di Arona e Casa Violetta B&B di Agrate Conturbia. Nel Vco invece partecipano Antica Locanda di Montescheno, Casa Al Pinone di Crevoladossola e La Ciliegia Bianca di Belgirate. Partecipare è semplice: prenotando almeno due notti consecutive, di cui una nella data del 7 marzo, presso una delle strutture aderenti sul sito ufficiale dell’evento, la notte del B&B Day viene offerta dalla struttura.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Rapinatore riconosciuto da un poliziotto fuori servizio: la fuga finisce in un Bed & Breakfast
Morte nel bed&breakfast in centro. Il volo dal quarto piano l’uomo in fuga, l’ipotesi di omicidio
Nel cuore della città, si indaga sulla morte di un uomo romeno di 54 anni, avvenuta ieri alle 18 in un bed&breakfast.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Andrea Lupi – Giusto così.
Torna il B&B Day: come dormire gratis in un bed and breakfast tra novarese e VcoIl 7 marzo 2026 torna il B&B Day, la giornata nazionale dei bed and breakfast ideata e promossa da Bed-and-Breakfast.it. Giunta alla diciannovesima edizione, la formula prevede una notte gratuita a fr ... novaratoday.it
Apre B&B Hotel negli storici magazzini generali di Piacenza fotogallery videoUn edificio storico di Piacenza torna a nuova vita, contribuendo alla riqualificazione di un quartiere della città. B&B Hotels, catena internazionale ... piacenzasera.it
SVEGLIARSI a Roma, lavorare a BOLOGNA, tornare a dormire a NAPOLI , ...fatto! #vogliounavitatranquillaAa facebook