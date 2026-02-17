Torna il B&B Day | come dormire gratis in un bed and breakfast tra novarese e Vco

Il 7 marzo 2026, il B&B Day torna a far parlare di sé, dopo aver attirato centinaia di ospiti in tutta Italia. Questa giornata speciale permette di soggiornare gratuitamente in un bed and breakfast tra il novarese e il Vco, offrendo l’opportunità di scoprire nuove località senza spendere. Molti proprietari di B&B partecipano con entusiasmo, pronti ad accogliere i visitatori e a mostrare le loro strutture. La scelta di questa data mira a incentivare il turismo locale in primavera.

Il 7 marzo 2026 torna il B&B Day, la giornata nazionale dei bed and breakfast ideata e promossa da Bed-and-Breakfast.it. Giunta alla diciannovesima edizione, la formula prevede una notte gratuita a fronte di un soggiorno minimo di due notti. Nel novarese hanno aderito due bed and breakfast, Bb10 Oasi di Arona e Casa Violetta B&B di Agrate Conturbia. Nel Vco invece partecipano Antica Locanda di Montescheno, Casa Al Pinone di Crevoladossola e La Ciliegia Bianca di Belgirate. Partecipare è semplice: prenotando almeno due notti consecutive, di cui una nella data del 7 marzo, presso una delle strutture aderenti sul sito ufficiale dell’evento, la notte del B&B Day viene offerta dalla struttura.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nel cuore della città, si indaga sulla morte di un uomo romeno di 54 anni, avvenuta ieri alle 18 in un bed&breakfast.

