Hormuz su efficacia Project Freedom è già guerra di propaganda

Roma, 4 mag. (askanews) – A poche ore dall’annuncio del presidente Usa Donald Trump sul “Project Freedom”, l’operazione “umanitaria” con cui gli Stati Uniti intendono liberare tutte le navi bloccate nello Stretto di Hormuz guidandole verso lidi sicuri grazie allo schieramento di “cacciatorpediniere lanciamissili, 100 aerei basati a terra e in mare, piattaforme senza equipaggio multidominio e 15mila militari”, è già guerra di propaganda con Teheran sull’efficacia del piano. E così, tra rivendicazioni contrapposte su chi effettivamente eserciti il pieno controllo dello Stretto di Hormuz, è partito il walzer degli annunci: “Con un avvertimento...🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Iran, la Guerra nel golfo in diretta: Trump lancia il "Project Freedom" a HormuzGli Stati Uniti intraprenderanno da oggi una iniziativa finalizzata a liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz a causa del conflitto con...

Trump lancia Project Freedom: “Oggi libererò le navi da Hormuz. Con Iran sta andando molto bene” ma Teheran “Interferenze Usa nello stretto, atto di guerra”Il presidente americano ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz: “Un...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Al via il Project Freedom di Trump per liberare le navi bloccate a Hormuz; Trump: Al via la missione per liberare le navi nello Stretto di Hormuz; Trump promette il Progetto Libertà per guidare navi fuori dal Golfo Persico; 2. Carrese (5).

Hormuz, su efficacia Project Freedom è già guerra di propagandaRoma, 4 mag. (askanews) – A poche ore dall’annuncio del presidente Usa Donald Trump ... msn.com

L'operazione Project Freedom, 15.000 militari e 100 velivoli per garantire alle navi rotte sicureIl comando centrale americano ha lanciato in queste ore una nuova strategia per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale: 'Project Freedom'. (ANSA) ... ansa.it

Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-project-freedom-liberare-hormuz-iran-qualsiasi-ingerenza-usa-stretto-viola-tregua-AILSLxqC - facebook.com facebook

Project Freedom, cosa (non) sappiamo sulla nuova operazione Usa nello Stretto Il punto di Riccardo Leoni x.com