Le tensioni nello Stretto di Hormuz sono cresciute con lanci di missili di avvertimento da parte dell’Iran e navi coinvolte in incendi. Le autorità militari hanno adottato nuove regole di ingaggio. Il tentativo degli Stati Uniti di liberare questa via strategica per il commercio mondiale non ha avuto successo, secondo i comunicati ufficiali. La regione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze coinvolte.

La tensione nello Stretto di Hormuz è salita alle stelle. Il piano di Trump di liberare il passaggio marittimo cruciale per il commercio mondiale non sembra partito secondo i piani. Il cosiddetto Project Freedom nato per riaprire lo Stretto e permettere alle tantissime navi bloccate da mesi di riprendere la sua rotta si sta scontrando con l'ostilità iraniana. Teheran non sembra avere alcuna intenzione di permettere una ripresa della circolazione marittima. E lo ha fatto capire subito con le cattive. Il passaggio dei cacciatorpedinieri della flotta americana è stato accolto, secondo fonti iraniane, da un lancio di missili di avvertimento. Non solo, secondo quanto emerge una nave sudcoreana sarebbe in fiamme in seguito a un'esplosione avvertita al largo degli Emirati Arabi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, la nuova guerra? Missili di avvertimento iraniani e navi in fiamme, l'escalation e le nuove regole d'ingaggio: cosa sta succedendo

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