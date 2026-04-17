Hormuz è aperto? Cosa sta succedendo alle navi ora ecco le tre condizioni per attraversare lo Stretto e restano i pedaggi

L’accesso allo Stretto di Hormuz non sembra ancora tornato alla normalità, nonostante le dichiarazioni di apertura da parte di alcune autorità e le affermazioni di leader politici. Attualmente, le navi stanno attraversando in condizioni variabili, con restrizioni che dipendono da specifiche situazioni e controlli. Restano inoltre in vigore i pedaggi per il passaggio, mentre le autorità continuano a monitorare attentamente il traffico marittimo nella zona.

Hormuz è davvero riaperto al traffico? Non proprio. Almeno non lo è completamente come ha annunciato Teheran e confermato Trump. «Stiamo verificando il recente annuncio relativo alla riapertura dello Stretto di Hormuz, al fine di accertarne la conformita con la liberta di navigazione per tutte le navi mercantili e con la sicurezza del transito attraverso l'utilizzo dello schema del traffico stabilito dall'Imo», ha scritto su X Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo), l'agenzia delle Nazioni Unite per la navigazione. Significa che dare per buono quanto affermato dall'Iran non è poi così scontato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Non solo Hormuz, quali sono i segnali chiave per l’economia e i mercati globali. L'analisi di Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco x.com