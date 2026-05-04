Rasmus Hojlund, attaccante danese del Napoli, non ha segnato nelle ultime partite di campionato. Lo scorso anno è stato molto amato dai tifosi, che hanno preferito lui a Lukaku, che aveva segnato 14 gol e fornito 10 assist. Attualmente, Hojlund ha segnato solo nove reti in Serie A. La sua forma sembra essere in calo e si parla di affaticamento fisico.

Rasmum Hojlund, guai a chi lo tocca. Il centravanti danese è un idolo dei tifosi del Napoli che lo scorso anno hanno fatto a pezzi Lukaku (autore di 14 gol e 10 assist) e che quest’anno considerano intoccabile Rasmus che è fermo a quota nove in Serie A. Malen lo ha passato a velocità doppia, giocando la metà delle partite. I tifosotti ovviamente attribuiscono il mal di gol del danese a Conte: con Sarri, ne avrebbe segnati trecento di gol, of course. Fatto sta che l’attaccante arrivato dal Manchester United ( a proposito lì non vedono l’ora che venga riscattato ) è in rottura prolungata. Hojlund paga il gioco di Conte? Per i tifosi sì. Il danese è un buon attaccante, ancora giovane, in Italia a 23 anni si è lattanti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund non segna più, forse è stanco

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