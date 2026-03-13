Hojlund in Serie A non segna in casa da tre mesi È il calciatore con più minuti nel Napoli

Rasmus Hojlund gioca nel Napoli e non segna in casa da tre mesi. È il calciatore che ha trascorso più tempo in campo tra i suoi compagni. Non ha ancora trovato la rete tra le mura dello stadio in questa stagione. La sua presenza in campo è costante, ma il gol ancora manca nelle partite casalinghe.

Corsport. Nella classifica degli stakanovisti ha superato McTominay che non gioca dal 7 febbraio. Rasmus è a quota 13 gol stagionali, insegue il suo record di 16 Dc Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Rasmus Hojlund Rasmus Hojlund non solo è il cannoniere del Napoli, è anche il calciatore con più minuti in campo. Ha superato McTominay che si è fermato dopo Genova e adesso dovrebbe tornare in panchina contro il Lecce. Non si vede in campo dal 7 febbraio giorno di Genoa-Napoli: uscì alla fine del primo tempo dopo aver propiziato il gol del danese e aver raddoppiato con un tiro potente da fuori area. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nessuno in campo quanto Hojlund, il Maradona aspetta: il gol manca da tre mesiRasmus si prenota per un'esultanza tra amici, in casa, e intanto da qualche settimana si gode il suo nuovo primato oltre a quello di goleador: con 2868 minuti in campo, infatti, è primo nella speciale ... corrieredellosport.it

Pagina 0 | Nessuno in campo quanto Hojlund, il Maradona aspetta: il gol manca da tre mesiChe rumore fa il Maradona dopo un suo gol: vuole riprovare quell'emozione, Rasmus Hojlund, che ha segnato l'ultima rete a Fuorigrotta il 28 gennaio in Champions contro il Chelsea. Non è un digiuno ecc ... corrieredellosport.it

