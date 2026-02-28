Enrico Ruggeri amareggiato | Arisa è stata bravissima intensa e precisa Per il resto forse il presentatore era stanco e gli autori distratti Cosa è accaduto

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, trasmessa su Rai1, sono stati circa 9 milioni 543 mila i telespettatori, con uno share del 60,6%. Enrico Ruggeri ha commentato l’evento, sottolineando la bravura di Arisa per la sua interpretazione, mentre ha criticato il presentatore e gli autori, ritenendoli stanchi e distratti. La serata è stata dedicata alle cover e ha riscosso un buon riscontro di pubblico.

La serata delle cover è ha portato a casa ottimi ascolti: sono stati 9 milioni 543mila, pari al 60.6% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri in media su Rai1, in total audience, la terza serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti. Certo, lo scorso anno c'era stato un exploit che rimane lontano, ma è stata una serata molto godibile e il pubblico l'ha premiata. Tra le cover più amate dal pubblico, c'è certamente quella che Arisa ha fatto di Quello che Le Donne non Dicono. E anche l'autore del brano ha molto apprezzato: stiamo parlando di Enrico Ruggeri (il testo è suo, la musica di Luigi Schiavone) che ha fatto complimenti alla cantante ma con una punta di amarezza: "Concordo, Arisa è stata bravissima, intensa e precisa, versione da brividi.