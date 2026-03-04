Dove sono finiti gli attaccanti bomber? Hojlund non è ancora in doppia cifra solo Lautaro segna in Serie A

Durante la stagione di Serie A, gli attaccanti di punta faticano a trovare la rete con continuità. Solo Lautaro Martinez ha raggiunto e superato le dieci marcature, con 14 gol in 27 partite, mentre Douvikas, Hojlund e Leao sono fermi a quota 9. La situazione evidenzia una carenza di realizzatori di alto livello in questa fase del campionato.

Il Giornale: l'argentino ha siglato 14 gol finora. Hojlund, Douvikas e Leao fermi a 9. C'erano sempre stati almeno due in doppia cifra in 27 giornate: nella stagione 1987-88 Maradona e Careca erano a 14 e 12 gol rispettivamente. Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Rasmus Hojlund Gli attaccanti in Serie A non segnano più, o perlomeno segnano poco. Solamente Lautaro Martinez, in 27 giornate disputate finora nel massimo campionato italiano, è in doppia cifra (14 gol); Douvikas, Hojlund e Leao restano a 9 reti. Arrivare in doppia cifra di gol in un campionato è bene o male la richiesta minima che si fa a un attaccante.