Hockey pista | Valdagno d Lodi frenano nel sabato di Serie A1 Sorride solo Follonica

Nel sabato di Serie A1 di hockey su pista, Valdagno e D. Lodi hanno concluso la giornata con risultati negativi, interrompendo le loro serie di vittorie. Solo il Follonica ha ottenuto una vittoria, mentre le altre due squadre hanno pareggiato. La giornata si è chiusa con un bilancio di una vittoria e due pareggi.

Termina con una vittoria e due pareggi il sabato dedicato al Campionato della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. In attesa delle big Trissino e Bassano, che scenderanno in campo domani, la quarta della classe Valdagno non è andata oltre un pirotecnico 4-4 venendo dunque bloccata da Forte dei Marmi. Bello il tira e molla tra l due compagini, terminato con cinque minuti di fuoco. Sul parziale di 3-3 infatti Barbosa Sanches aveva messo a referto la rete del vantaggio al 5:52, salvo poi venire nuovamente acciuffato al 2:06 da Thomas Lopez, abile a ripristinare gli equilibri iniziali per la squadra della Versilia. Frena anche Lodi, bloccata per 2-2 da Novara in una disputa in cui i lombardi hanno seriamente rischiato di perdere, affidandosi poi al salvifico timbro di Borgo, artefice della rete che è valsa il risultato finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: Valdagno d Lodi frenano nel sabato di Serie A1. Sorride solo Follonica Articoli correlati Hockey pista: Lodi sorride nel sabato di Serie A1, frena ViareggioVa in archivio un sabato particolarmente ricco nella Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano arrivato alla sua... Leggi anche: Hockey pista: Viareggio non sbaglia nel sabato di Serie A1, sorride Grosseto Contenuti utili per approfondire Hockey pista Temi più discussi: Hockey Trissino si conferma in Finale. Finale Coppa Italia (ore 18), Trissino-Bassano; Hockey pista: Valdagno d Lodi frenano nel sabato di Serie A1. Sorride solo Follonica; Hockeypista, show Coppa Italia ancora al PalaDante. Trissino (A1) e Thiene (A2) puntano al bis; Equilibrio e tensione per la Final Four di Coppa Italia A1 a Trissino. Quattro squadre in lotta per il 56° titolo. Hockeypista, show Coppa Italia ancora al PalaDante. Trissino (A1) e Thiene (A2) puntano al bisWeek end di hockey su pista tricolore a Trissino, che ospita ancora una volta al PalaDante le fasi finali di Coppa Italia di serie A1, serie A1 e ... ecovicentino.it Hockey su pista. Il Centro concede il bis. Ed espugna ValdagnoVALDAGNO: Bovo, Diquigiovanni, Seixas, Sanches, Honorio, Tomba, Piccoli, Crocco N., Crocco F.. All. Mascarenhas. CGC VIAREGGIO: Gomez, D’Anna, Ambrosio, Torner ... lanazione.it [](https://www.sanjuan8.com/ovacion/el-hockey-patines-abre-su-temporada-la-serie-a2-n1534864) L'hockey su pista apre la stagione con la Serie A2 La Federazione di pattinaggio di San Juan inizierà la sua competizione ufficiale questo mercoledì con il prim facebook