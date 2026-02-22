Sarzana terra di hockey Promozione turistica grazie alle finali under 23

Il torneo di hockey under 23 ha portato a Sarzana un grande afflusso di appassionati, grazie alle finali che si sono disputate nel centro storico. La città, nota per la passione sportiva, ha visto il coinvolgimento di numerosi giovani e famiglie, attirate dall’evento. La presenza di squadre di alto livello ha riempito le piazze e i locali, creando un’atmosfera vivace e dinamica. La manifestazione ha rafforzato l’immagine di Sarzana come meta sportiva.

Per la città è una disciplina storica che da anni affascina gli sportivi. Un movimento che non soltanto è riuscito a conquistare la massima serie di A1 ma anche vincere la prestigiosa Coppa Italia e vivere le grandi emozioni delle coppe europee. L'Hockey Sarzana non è soltanto agonismo e passione ma anche organizzazione. Dall'11 al 14 giugno Sarzana ospiterà le finali nazionali di hockey della categoria under 23. Una gioia e un grande onore per la città già candidata a Capitale italiana della cultura per il 2028, che arriva a un anno dall'esperienza già vissuta con la categoria under 13. Come noto Sarzana vanta una lunga tradizione per quanto riguarda lo sport rotellistico, basti pensare che la prima associazione sportiva, -l'Associazione pattinatori sarzanesi – fu fondata nel 1946.