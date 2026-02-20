Hockey | Varese rimonta sfumata ai rigori Ora il 4° posto è

Il tentativo di Varese di conquistare il quarto posto è sfumato dopo la sconfitta ai rigori contro Pergine. La squadra ha combattuto fino all’ultimo, portando la gara ai supplementari, ma alla fine ha perso ai tiri di rigore. Questa sconfitta lascia i Mastini con un punto prezioso e una sensazione di amarezza. Ora, la corsa al piazzamento migliore si fa più difficile, e i tifosi si chiedono come reagirà la squadra nelle prossime sfide. La lotta per la posizione continua.

Mastini, un punto prezioso ma l’amaro in bocca: sconfitta ai rigori a Pergine e la corsa al quarto posto si fa più tesa. I Mastini Varese hanno ceduto di misura a Pergine Valsugana, perdendo 3-2 ai rigori in una partita combattuta valida per il campionato di hockey su ghiaccio. La sconfitta, arrivata a una giornata dalla conclusione del Master Round, non compromette la posizione in classifica ma rende più incerta la conquista del quarto posto, fondamentale per ottenere un vantaggio negli incroci playoff. La sfida, intensa e ricca di colpi di scena, ha i varesini sfiorare la vittoria ma alla fine soccombere alla determinazione delle Linci.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lazio-Bologna: vittoria ai rigori e semifinale raggiunta, ora sfida all’Atalanta per un posto in finale di Coppa Italia.La Lazio ha battuto il Bologna ai rigori e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia.

Hockey in linea serie A. Due punti d’oro per la Libertas. Battuti ai rigori gli Asiago VipersLa Libertas Forlì ottiene due punti importanti nella serie A di hockey in linea, superando l’Asiago Vipers ai rigori con il punteggio di 5-4.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.