Hockey ghiaccio Italia torna a Varese | doppio test con la Gran Bretagna e convocati verso il Mondiale

Dopo 25 anni, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio torna a giocare a Varese con due partite amichevoli contro la Gran Bretagna presso l’Acinque Ice Arena. La squadra è stata convocata anche con alcune novità nel roster, tra cui il rientro di Ivan Deluca. Questi incontri preparano la squadra per il prossimo Campionato del Mondo, che si svolgerà nelle settimane successive.

Dopo 25 anni gli azzurri di Jukka Jalonen tornano in città: due amichevoli all’Acinque Ice Arena e novità nel roster con il rientro di Ivan Deluca. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio si prepara a tornare in pista davanti al proprio pubblico. Domenica 10 maggio all’Acinque Ice Arena di Varese è in programma il primo dei due test amichevoli contro la Gran Bretagna, seguito dalla seconda sfida martedì 12 maggio. Un ritorno significativo: gli azzurri non giocavano a Varese da oltre 25 anni, con l’ultima apparizione ufficiale datata 14 aprile 2001. Dopo le recenti trasferte in Francia e Gran Bretagna, la squadra guidata da Jukka Jalonen entra così nella fase conclusiva della preparazione al Mondiale Top Division.🔗 Leggi su Sportface.it

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