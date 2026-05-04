La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha annunciato i convocati per le ultime due amichevoli contro la Gran Bretagna. Sono state confermate due assenze rispetto alle partite precedenti e è stata aggiunta una nuova giocatrice alla rosa. Le due partite si svolgeranno in sequenza e rappresentano l’ultimo impegno prima delle competizioni ufficiali. La formazione si prepara a confrontarsi con la squadra britannica in queste sfide di preparazione.

A tal proposito, lo staff tecnico del Blue Team – guidato da Jukka Jalonen – ha aggiornato la lista dei convocati per sostenere i prossimi match. Tutte le modifiche riguardano il reparto avanzato: un ingresso e due uscite dai disponibili. Della lista dei selezionabili farà parte Ivan Deluca, il 28enne del Val Pusteria che ha un’esperienza decennale in nazionale, mentre ad essere stati tagliati sono Filippo Rigoni e Julius Ramoser, rispettivamente classe 2003 e classe 2002, che per il momento non faranno parte del gruppo. Di seguito l’elenco completo dei convocati per le partite contro la Gran Bretagna che si giocheranno all’ Acinque Ice Arena domenica 10 maggio alle 16.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, i convocati per le ultime due amichevoli con la Gran Bretagna: una aggiunta e due uscite

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