L’Italia ha vinto la prima delle due amichevoli contro la Gran Bretagna in preparazione ai Mondiali di Top Division in Svizzera. La partita si è svolta in trasferta, con gli azzurri che sono riusciti a conquistare il risultato positivo contro la nazionale britannica. La sfida rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due squadre in vista dei prossimi campionati mondiali.

L’Italia centra il successo contro la Gran Bretagna nel primo dei due test in programma contro la nazionale britannica in vista dei Mondiali di Top Division che si disputeranno in Svizzera. Sul ghiaccio di Milton Keynes si è vissuta una partita ricca di emozioni e “ribaltoni”. Ottimo inizio dei padroni di casa, rimonta azzurra, di nuovo britannici avanti prima del gran finale dell’Italia che porta a casa un successo di prestigio. GRAN BRETAGNA-ITALIA 4-6. Il match inizia subito in salita per l’Italia dato che i padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 4:53 con la rete di Neilson L. su assist di Neilson C. Il raddoppio arriva in chiusura di prima frazione grazie allo stesso Neilson C.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, l’Italia stende la Gran Bretagna a domicilio nella prima delle due amichevoli

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