Dopo la morte di mamma mi sono sottoposto a una potente cura farmacologica con uno psichiatra Ma il primo giorno sono svenuto in onda | così Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco ha condiviso pubblicamente di aver iniziato una terapia farmacologica con uno psichiatra dopo la perdita della madre, avvenuta il 23 giugno, giorno del suo compleanno. Ricorda di essere svenuto durante la prima giornata di trattamento, un episodio che ha attirato l’attenzione. La perdita della madre ha segnato profondamente il conduttore, che ha deciso di affrontare il dolore attraverso il supporto medico.

Lo scorso 23 giugno, proprio nel giorno del suo compleanno, Pierluigi Diaco ha dovuto affrontare un grave lutto, ha perso la madre Giovanna. A “Domenica In“, domenica 12 aprile. il giornalista e conduttore televisivo ha parlato del suo dolore “Era il pilastro della mia vita e di quella delle mie sorelle. Lei è sempre con me, non se n’è mai andata”. “L’abbiamo portata in ospedale e ha subito un’operazione di trombolisi. – ha ricordato Diaco- Ne è uscita, ma in terapia intensiva i medici ci hanno detto che aveva perso la parola e una parte del corpo sarebbe rimasta completamente paralizzata”. Successivamente Diaco si è chiuso in se stesso, vivendo una profonda fase di down tanto da compromettere le sue abitudini quotidiane: “Non pensavo che potesse provocarmi una cosa così acuta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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