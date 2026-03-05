Cagliari Albarracin spiega | I primi giorni sono stato molto seguito non è stato così difficile come si potrebbe pensare

In una conferenza stampa, il nuovo giocatore del Cagliari ha dichiarato di essere stato molto seguito nei primi giorni in città, ma di aver trovato la situazione meno complicata di quanto si potesse immaginare. Ha aggiunto di lavorare duramente per esordire e ha commentato positivamente l’accoglienza della tifoseria locale, definendola fantastica. Le sue parole si sono concentrate sull’esperienza iniziale nel club e sulla voglia di mettersi in gioco.

