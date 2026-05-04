Hera in vetta al Dow Jones Best in Class index | E’ la multiutility più sostenibile al mondo

Hera si è posizionata al primo posto nel Dow Jones Best in Class index, riconoscimento che valuta le aziende più sostenibili a livello globale. La multinazionale, attiva nel settore delle utility, è stata premiata da S&P Global come la più sostenibile al mondo. La classifica si basa su criteri di performance ambientale, sociale e di governance. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 4 maggio 2026.

Bologna, 4 maggio 2026 – Per S &P Global, Hera si conferma la migliore azienda al mondo nel settore Multi & Water Utility ed è stata inclusa, per il sesto anno consecutivo, nel Dow Jones Best-in-Class Index sia europeo che mondiale, l’incide che valuta le performance in sostenibilità ambientale, sociale e di governance (esg). La composizione del Dow Jones Best-in-Class Index, l’autorevole indice borsistico noto a livello internazionale, include le aziende quotate con le più elevate performance nelle dimensioni esg. In particolare, la multiutility si è riconfermata leader globale nel suo settore di riferimento ottenendo un punteggio di 83100 a fronte di una media di settore di 37100.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hera in vetta al Dow Jones Best in Class index: “E’ la multiutility più sostenibile al mondo” Notizie correlate Leggi anche: Hera è la multiutility più sostenibile al mondo per il sesto anno consecutivo Hera guida il settore ESG: punteggio record nel Dow Jones Index? Cosa scoprirai Come ha fatto Hera a superare la media di settore di 46 punti? Quali strategie hanno permesso di generare il 60% del margine... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Hera, leader globale nella sostenibilità: ancora in vetta nel Dow Jones Best-in-Class Index. Hera entra nel Dow Jones Best in Class Index: E’ la multiutility più sostenibile al mondoPer il sesto anno consecutivo il gruppo è incluso nell’indice internazionale che seleziona le aziende quotate con le migliori performance ambientali, sociali ... bologna.repubblica.it Hera, a global leader in sustainability, continues to lead the Dow Jones Best-in-Class Index.L'azienda, inclusa per il sesto anno nel Dow Jones Best-in-Class Europe e World Index, si conferma la Multi & Water Utility più sostenibile a livello internazionale. Un ulteriore riconoscimento che pr ... firstonline.info