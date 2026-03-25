Università La Sapienza di Roma prima al mondo in studi classici per il sesto anno consecutivo

L’università La Sapienza di Roma si conferma al primo posto nel mondo per gli studi di Classics & Ancient History per il sesto anno consecutivo. Inoltre, si trova tra le prime dieci istituzioni a livello globale anche per Archeology e History of Art. La classifica si basa su vari criteri di valutazione accademica e ricerca internazionale.

L’ università La Sapienza di Roma è la prima università al mondo in Classics & Ancient History e tra le prime dieci con Archeology e History of Art. È la prima volta che un’università italiana si colloca con tre materie nella Top 10 della classifica QS World University Rankings by Subject, pubblicata oggi. L’edizione 2026 del Report conferma per il sesto anno consecutivo il primato assoluto dell’Ateneo romano negli studi classici, unico primato mondiale per le università italiane, e premia l’ambito umanistico con il 7° posto assoluto assegnato sia agli studi storico-artistici sia a quelli archeologici, con Archaeology che passa dalla 11ª posizione alla 7ª e History of Arts che balza dalla 18ª alla 7ª. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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