La Sapienza è l'università migliore negli Studi Classici al mondo per il sesto anno consecutivo

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la classifica QS World University Rankings by Subject 2026, l'università italiana si posiziona al primo posto mondiale negli Studi Classici per il sesto anno consecutivo. È l’unico ateneo nel paese a collocare tre discipline nella top 10 della stessa categoria. La lista valuta le performance accademiche e la reputazione delle università a livello internazionale.

A dirlo la classifica QS World University Rankings by Subject 2026: la Sapienza è l'unico ateneo in Italia con tre discipline nella Top 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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