La Sapienza è l'università migliore negli Studi Classici al mondo per il sesto anno consecutivo

Secondo la classifica QS World University Rankings by Subject 2026, l'università italiana si posiziona al primo posto mondiale negli Studi Classici per il sesto anno consecutivo. È l’unico ateneo nel paese a collocare tre discipline nella top 10 della stessa categoria. La lista valuta le performance accademiche e la reputazione delle università a livello internazionale.

A dirlo la classifica QS World University Rankings by Subject 2026: la Sapienza è l'unico ateneo in Italia con tre discipline nella Top 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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