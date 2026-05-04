Helena Prestes torna in televisione dopo il Grande fratello | cresce l’attesa

Helena Prestes, nota concorrente del Grande Fratello 2024, torna ora in televisione dopo aver partecipato al reality. Durante il suo percorso nel reality, la modella brasiliana ha avuto confronti con altri concorrenti e ha attirato l’attenzione per il suo carattere deciso. La sua relazione con un altro concorrente, Javier Martinez, è stata spesso al centro delle discussioni. L’attesa per il suo ritorno in televisione sta crescendo tra il pubblico.

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più discusse del Grande fratello 2024. In quell'occasione, la modella brasiliana si era messa in mostra sia per il suo carattere deciso che l'aveva portata ad avere diversi scontri che per la sua storia d'amore con Javier Martinez. A distanza di quasi due anni da quella partecipazione, ecco che la donna si appresta a tornare protagonista come concorrente di un nuovo reality show. Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo programma di Amazon Prime Video. In questo frangente, la donna sfiderà altri 49 concorrenti per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore della trasmissione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes torna in televisione dopo il Grande fratello: cresce l’attesa Helena Prestes torna in Italia e sorprende i fan su Javier Notizie correlate Helena Prestes e Shaila Gatta, programma insieme dopo il Grande Fratello: la novitàHelena Prestes e Shaila Gatta sono state le assolute protagoniste del Grande fratello 2024 dove hanno dato vita ad importanti scontri che ancora oggi... Helena Prestes conquisterà Napoli: cresce l’attesaHelena Prestes conquisterà Napoli: la modella internazionale attesa per uno degli eventi di moda più glamour della stagione Napoli si prepara ad... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Helena Prestes e Javier Martinez ripartono da Lecco: la nuova vita degli Helevier; Helena Prestes, dove vive: la nuova casa a Lecco, l'open space total white, la vista mozzafiato; Helena Prestes, chi è? Età, vita privata, Grande Fratello; Helena Prestes da sola a New York: parla Javier Martinez. Helena Prestes, problemi per le sue fanpage: account sospesi o attaccati dagli haterAlcuni profili Instagram e X che diffondono informazioni sul lavoro di Helena avrebbero subito diversi attacchi da parte degli hater ... it.blastingnews.com Helena Prestes saluta l'Italia: al via l'avventura di un mese in America per lavoroNelle scorse ore Helena è sbarcata negli USA, dove dovrebbe restare per più di un mese per lavorare su progetti top secret ... it.blastingnews.com Helena Prestes, senza make-up, ha una bellezza genuina, luminosa, che vive di lineamenti morbidi e naturalezza. Il viso pulito mette in risalto la freschezza dello sguardo e una semplicità che non ha bisogno di effetti speciali per farsi ricordare. Con il ma - facebook.com facebook