Helena Prestes si trova attualmente a New York per motivi di lavoro. Durante il suo soggiorno, ha deciso di passare un weekend a Miami, dove ha incontrato di nuovo la nonna e lo zio, con cui ha trascorso del tempo. La donna ha condiviso sui social media un momento di emozione, descrivendo come fosse la sua prima volta in quella città. La sua visita si inserisce tra impegni professionali e momenti di famiglia.

Helena Prestes si trova in America e più precisamente a New York per impegni di lavoro. L'ex protagonista del Grande Fratello ha approfittato di un momento di relax per concedersi un weekend a Miami, dove ha avuto modo di riabbracciare dopo diverso tempo la nonna e lo zio. La compagna di Javier Martinez inoltre è stata invitata al Gran Premio di Formula Uno della città. Helena Prestes ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede assistere la corsa delle monoposto, vinta dall'italiano Kimi Antonelli in pista con la Mercedes. Una manifestazione sportiva che ha visto tante celebrità sportive e non come Lionel Messi accompagnato dalla moglie e figli, Serena Williams ma anche Rafa Nadal, che ha sventolato la bandiera della fine della corsa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes emozionata: “La mia prima volta”, cosa ha fatto

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