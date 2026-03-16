Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello 2024, ha attirato di nuovo l’attenzione sui social media. La sua partecipazione al reality show si è conclusa con il secondo posto, ma rimane al centro dell’attenzione per le ultime sue azioni online. La sua presenza continua a essere commentata e condivisa dagli utenti, mantenendo vivo l’interesse sul suo percorso pubblico.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello 2024 dov'è arrivata seconda. Proprio l'influencer brasiliana è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore per una storia postata nel suo profilo Instagram dov'è seguita da 300 mila utenti. Nel filmato postato si vede la 35enne prepararsi una bevanda con indosso soltanto un costume leopardato all'interno della sua abitazione di Terni. Una storia che ha messo in risalto il corpo perfetto di Helena Prestes, che è apparso già pronto per la prova bikini in arrivo. In rete non sono mancati elogi per il fisico della compagna di Javier Martinez come questi apparsi su X: "Ammazza che fisico", "A Terni è già estate" mentre un altro "bellissima. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes infiamma la rete: cosa ha fatto l’ex gieffina

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