Hearts 2-1 Rangers | Shankland sferra un duro colpo nella corsa al titolo

Gli Hearts hanno battuto i Rangers 2-1 a Tynecastle in una partita valida per la Premiership scozzese. Con questa vittoria, gli Hearts hanno fatto un passo importante verso il primo posto, riducendo le possibilità di vittoria dei Rangers, che si trovano ora in una posizione sfavorita nella corsa al titolo. La partita si è giocata sotto un clima di grande tensione, con gli Hearts che hanno segnato due gol mentre i Rangers sono riusciti a ridurre lo svantaggio con un gol nel secondo tempo.

2026-05-04 20:43:00 Giorni caldissimi in redazione! Gli Hearts hanno compiuto un enorme passo avanti per diventare la prima squadra non appartenente all’Old Firm a vincere la Premiership scozzese dal 1985 battendo i Rangers 2-1 a Tynecastle, mettendo quasi fine alle speranze di titolo degli ospiti. I padroni di casa sono arrivati??in rimonta e hanno ottenuto un risultato che li ha visti ripristinare un vantaggio di tre punti sul Celtic in cima alla classifica e portarsi sette davanti ai Rangers con tre partite da giocare. Dujon Sterling ha portato i Rangers in vantaggio al 23?, sparando a casa dopo che Hearts non era riuscito a gestire un lancio lungo in area.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: Raphinha out per cinque settimane: colpo per il Barcellona nella corsa al titolo. Il PSG fornisce aggiornamenti sul colpo di Vitinha dopo la battuta d’arresto nella corsa al titolo2026-04-20 17:39:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il centrocampista del Paris... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Hearts v Rangers: leaders meet title chasers in Championship group; Pronostico Hearts-Rangers: analisi e probabili formazioni 04/05/2026 Scottish Premiership; In Scozia potrebbe accadere quel che sembrava impossibile: dopo 41 anni scudetto né a Celtic né ai Rangers; Scottish Premiership: Spittal firma il successo nel derby, Hearts di nuovo in testa. Hearts, altro passo verso lo storico titolo in Scozia: battuti ed estromessi dalla corsa i RangersColpo pesantissimo degli Hearts nella corsa alla Scottish Premiership: a Tynecastle arriva una vittoria in rimonta per 2-1 contro i Rangers che cambia. tuttomercatoweb.com Leaders Hearts topple Rangers to take seismic leap towards titleStephen Kingsley and Lawrence Shankland complete a huge comeback victory for Hearts against Rangers with three games to play. bbc.com Gli Hearts continuano a sognare uno storico titolo in Scozia In uno degli scontri diretti decisivi, arriva una vittoria pesantissima in rimonta contro i Rangers: finisce 2-1. È una vittoria fondamentale perché allontana forse definitivamente una delle due squadre x.com Il #Celtic batte l’#Hibernian e porta a casa un successo importantissimo nella corsa al titolo, agganciati gli Hearts Domani proseguono i playoff di Premiership con il big match su tv.comodootball.com tra Hearts e Rangers alle 18:30 @im___sola #co - facebook.com facebook