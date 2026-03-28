Raphinha dovrà restare lontano dal campo per circa cinque settimane a causa di un infortunio. La notizia riguarda il giocatore brasiliano, che si trova nel roster del Barcellona. La sua assenza rappresenta un ostacolo per la squadra nella stagione in corso, mentre si avvicinano le sfide decisive per la corsa al titolo. Nel frattempo, l’allenatore della squadra tedesca è alle prese con un problema simile, legato a un suo giocatore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Hansi Flick, il noto allenatore della nazionale tedesca, si trova ad affrontare una situazione complessa in vista delle prossime sfide. Il brasiliano, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio agli hamstring subito durante un impegno con la sua nazionale. Questo imprevisto potrebbe stravolgere i piani di Flick, che dovrà ora rivedere le sue scelte nel reparto offensivo. L’infortunio del giocatore non è solo un colpo per il tecnico, ma anche per i tifosi, che attendevano con ansia di vederlo in azione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Raphinha out per cinque settimane: colpo per il Barcellona nella corsa al titolo.

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