L’edizione 2026 dello Spring Rally Harley-Davidson si è appena conclusa a Senigallia, attirando circa 120mila persone. L’evento ha trasformato la città in un punto di riferimento per gli appassionati di moto, con tre giornate dedicate a rally e raduni. La partecipazione di pubblico e le attività organizzate hanno reso l’appuntamento uno dei più grandi di sempre per questa manifestazione.

Si è conclusa con un successo straordinario l’edizione 2026 dello Spring Rally Harley-Davidson, che ha trasformato Senigallia nella capitale europea del motorismo per tre giornate. La "città di velluto" e l’intero territorio marchigiano hanno registrato numeri da record, con una partecipazione stimata di circa 120mila persone tra turisti, appassionati e curiosi. L’evento ha confermato la sua forza attrattiva su scala internazionale, richiamando riders non solo dalle regioni limitrofe come Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Toscana e Lazio, ma anche da nazioni tra cui Germania, Polonia, Paesi Bassi, Regno Unito e persino Lituania. Il cuore pulsante della manifestazione è stato rappresentato dalle circa 30mila moto che hanno invaso pacificamente le strade cittadine, culminando nella spettacolare parata del 2 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Harley, raduno da record: in 120mila a Senigallia

Notizie correlate

Senigallia in festa: 120mila persone per lo Spring Rally Harley-Davidson? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ristoratori a superare i profitti del Primo Maggio? Quali comuni dell'entroterra hanno beneficiato del passaggio...

Raduno Harley a Senigallia 2026: il videoSono 30mila i riders che parteciperanno al maxi raduno tra shop, nuovi modelli, tour guidati e la grande parata di sabato .

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Harley, raduno da record: in 120mila a Senigallia; Marcheinfinite Senigallia capitale delle due ruote, Spring Rally Harley Davidson da record: 120.000 presenze, 30.000 moto e 5.000 in parata. Tutti pazzi per Sal Da Vinci e i riflettori della RAI e dei mass media. Uno spot mondiale; Harley, il rombo dei 30mila bikers: sorpresa al raduno di Senigallia, sul palco c’è Sal Da Vinci VIDEO; Harley, a Senigallia il raduno di oltre 15mila appassionati.

Raduno Harley a Senigallia, bagno di folla per Sal Da Vinci: il vincitore di Sanremo canta Per sempre sìSENIGALLIA Una festa per gli occhi e pure per le orecchie, seguendo il rombo magico dei motori. In più di 5mila hanno partecipato ieri mattina alla sfilata delle Harley Davidson, uno ... ilmattino.it

Edizione 2026 da record per la Spring Rally Harley DavidsonSi sta concludendo in queste ore lo lo Spring Rally di Harley-Davidson che registra un’ampia partecipazione di pubblico e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Le presenze complessiv ... senigallianotizie.it

Harley dolcissima segugietta -labrador aspetta la sua mamma da quando è cucciola, le sue sorelline sono state adottate e sono completamente rinate, diamo anche a lei una possibilità di vivere fuori dal canile Info al 3335985304 - facebook.com facebook